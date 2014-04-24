Небольшой парсер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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нужна программа для парсинга данных вот с таких страниц:

http://myip.ms/view/ip_owners/12839/Baja_Broadband.html

http://myip.ms/view/ip_owners/112638/Sisli_Istanbul.html

http://myip.ms/view/ip_owners/994/Freebit_Co_Ltd.html

http://myip.ms/view/ip_owners/61588/Comintech.html

из таблицы с "Own IPv4 Ranges" в заголовке нужно выбрать строчки в с диапазонами

посчитать легко:

203.125.191.224-203.125.191.255

нужно вычесть из второго ИП первое, переведя их в цифры

203.125.191.224 = 203*16777216 + 125*65536 + 191*256 + 224

203.125.191.224 = 203*16777216 + 125*65536 + 191*256 + 255

все множители постоянные

требуется поддержка прокси.

пишите цену)

10 лет назад
Steh
Стех 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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