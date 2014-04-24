Небольшой парсер

На проект сайта-каталога мебели нужны некоторые доработки, сайт на ImageCMS. вот то, что готово: http://vesea.ts.computers.net.ua/ 1.Шаблон - Каталог(katalog_level_1.jpg) - сейчас полностью не готов, нужно реализовать все как на картинке На странице должно быть: ...