Обработчик для загрузки таблиц на доску объявлений

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки102 просмотра
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Источник - скан таблицы

Необходимо любым образом реализовать (автоматизировать) перевод в базу сайта католога объявлений

Возможность сортировки по каждой колонке

10 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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