На проект сайта-каталога мебели нужны некоторые доработки, сайт на ImageCMS. вот то, что готово: http://vesea.ts.computers.net.ua/ 1.Шаблон - Каталог(katalog_level_1.jpg) - сейчас полностью не готов, нужно реализовать все как на картинке На странице должно быть: ...
Yii программист найти причину "тормозов" в движке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется движок стоматологического портала (http://topdent.ru), написанный на Yii 1.1.2 + Twig. После роста проекта и роста наполнения БД появились тормоза в админке (ошибка 504 timeout) и на фронтенде. Требуется найти причину тормозов и устранить ее (сумма оплаты может быть увеличена в зависимости от "диагноза"). Также требуется настроить Yii Debug Toolbar.
С грамотным специалистом по Yii заинтересованы в продолжении сотрудничества по проекту в плане его доработки и внедрении новых фич, работы много
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