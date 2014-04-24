Yii программист найти причину "тормозов" в движке

Имеется движок стоматологического портала (http://topdent.ru), написанный на Yii 1.1.2 + Twig. После роста проекта и роста наполнения БД появились тормоза в админке (ошибка 504 timeout) и на фронтенде. Требуется найти причину тормозов и устранить ее (сумма оплаты может быть увеличена в зависимости от "диагноза"). Также требуется настроить Yii Debug Toolbar.

С грамотным специалистом по Yii заинтересованы в продолжении сотрудничества по проекту в плане его доработки и внедрении новых фич, работы много