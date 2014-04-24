Виртуальная приёмная

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка77 просмотров
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1. Регистрация пользователей

2. Администрирование пользователей.

3. Возможность заполнения пользователем небольших одностраничных форм по образцу (всего 5 форм).

4. Просмотр форм администратором.

5. Вывод заполненных форм на печать.

6. Присвоение адмнистратором заявкам статусов о подтвердлении или отказе, с указанием причин и оповещении заявителя по e-mail.

10 лет назад
koinou
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад