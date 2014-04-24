Скрипт-индексатор сайтов (php)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходима разработка на php небольшого скрипта-паука, который будет индексировать заданные сайты на разных CMS. Фактически, результат работы этого скрипта представляет собой подобие карты сайта.

ТЗ в приложении. Если возникнут вопросы, пожалуйста, пишите в ЛС.

От вас жду цены и сроки.

С уважением,

Георгий