Нужна форма для заполнения объявлений

нужно сделать форму для заполнения объявлений на интернет доски, функционал(котегории ,подкатегории)как на JCat ,сайт занимается предоставлением такой же услуги...

обязательно нужно: что бы он встал на JOOMLA , выдержать стилистику сайта http://ultradog.ru,нужно сделать в короткие сроки!,важно, что бы присутствовал полный функционал!