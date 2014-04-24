Доработка и улучшение скрипта php/mysql

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок121 просмотр
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Добрый день. Ищем опытного, грамотного, обязательного, постоянно онлайн, готового работать удаленно над нашим проектом - скриптом тизерной рекламы, который уже работает и практически запущен. Скрипт написан просто, с комментариями. Скрипт написан на php/mysql. Необходимо его постоянная доработка и улучшение. Хочется добавить и местами красоты с применением jquery/ajax.

PHPMySQL
10 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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