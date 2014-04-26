Нужно убрать текстовый блок и изображения с сайта

Веб-программированиеЗавершен9 заявок142 просмотра
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Есть сайт работающий на самописной цмс. Нужно убрать текстовый блок и изображения с внутренних страниц.

От Вас примерная стоимость. СП)

10 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vmister
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
20 отзывов(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист. Рекомендую.
Всё без проблем.Хороший заказчик.
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