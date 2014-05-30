Написать скриптик мониторинга групп Вконтакте и FB

Нужно написать скрипт и встроить его в HTML страницу. Скрипт через заданное время опрашивает группу вконтакте и фейсбуке, получаем из них кол-во подписчиков/лайков и выводит эту информацию на страницу. API использовать не нужно - получать данные путем парсинга.

Писать нужно видимо на AJAX, чтобы не перезагружать страницу каждый раз.