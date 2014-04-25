Доработка WordPress

требуется написать скрипт онлайн-записи на процедуры на определенную дату/время можно как писать отдельную программу так и компонент под Joomla (правда тут есть нюансы: а можно ли в админке joomla чтобы было все так как как по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо разработать движок средней сложности.
На основе WordPress, в виде надстроек.
Оплата поэтапная, за каждую надстройку (модуль) по отдельности.
Более подробно напишу кандидатам.
Спасибо.
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