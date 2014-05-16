Необходимо написать парсер товаров для Open Cart

Веб-программированиеЗавершен1 заявка87 просмотров
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Необходимо разработать программу/скрипт для импорта прайс-листов Exel на OpenCart.

Всего 5 различных разновидностей прайсов, далее будут еще прибавляться.

Важно: Необходимо учесть возможность импорта разных (по выбору) столбцов из прайса Exel в рамках функционала добавления товаров в OpenCart.

В скрипте должна быть функция замены уже существующих товаров как в целом всех, так и по отдельности одного или нескольких товаров, либо только какой то отдельный столбец (например наименование, цена и т.д.)

Также нужно учесть, что на сайте категории будут добавляться/убавляться и должна быть возможность их соединения с товарами.

10 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$250
5 дней
Было приятно поработать с Романом. Человек на отлично знает свое дело, работа была выполнена без лишних вопросов и в срок. Спасибо!
Все нормально. Алексей приятный в общении, позитивный. С оплатой без проблем.