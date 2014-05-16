Необходимо написать парсер товаров для Open Cart

Необходимо разработать программу/скрипт для импорта прайс-листов Exel на OpenCart.

Всего 5 различных разновидностей прайсов, далее будут еще прибавляться.

Важно: Необходимо учесть возможность импорта разных (по выбору) столбцов из прайса Exel в рамках функционала добавления товаров в OpenCart.

В скрипте должна быть функция замены уже существующих товаров как в целом всех, так и по отдельности одного или нескольких товаров, либо только какой то отдельный столбец (например наименование, цена и т.д.)

Также нужно учесть, что на сайте категории будут добавляться/убавляться и должна быть возможность их соединения с товарами.