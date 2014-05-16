Необходимо написать парсер товаров для Open Cart

Есть сайт работающий на самописной цмс. Нужно убрать текстовый блок и изображения с внутренних страниц. От Вас примерная стоимость. СП)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать программу/скрипт для импорта прайс-листов Exel на OpenCart.
Всего 5 различных разновидностей прайсов, далее будут еще прибавляться.
Важно: Необходимо учесть возможность импорта разных (по выбору) столбцов из прайса Exel в рамках функционала добавления товаров в OpenCart.
В скрипте должна быть функция замены уже существующих товаров как в целом всех, так и по отдельности одного или нескольких товаров, либо только какой то отдельный столбец (например наименование, цена и т.д.)
Также нужно учесть, что на сайте категории будут добавляться/убавляться и должна быть возможность их соединения с товарами.
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