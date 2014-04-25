Задачи для битрикс-программиста

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок102 просмотра
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Вот на этом сайте www.autototemm.ru нужно сделать следующее:

1. Верхнее меню "Услуги", выпадающий список нужно разбить на три столбца

(пришлю картинку, какие разделы в каком столбце)

2. В разделе услуги www.autototemm.ru/services отключено боковое левое меню, нужно его вернуть на место (боковое меню есть, например, в разделе "о компании")

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10 лет назад
aliendes
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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