Tokbox video conferencing API интеграция

Это будет похоже на e-comerce сайт для профессионалов- людей на почасовой основе . Вместо продуктов для продажи , эксперты будут регистрировать себя . Эксперты регистрируют свои сертификаты итп и уровень знаний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется интегрировать tokbox видеоконференции в заданный сайт используя API, предоставленный tokbox:
http://tokbox.com/opentok/tutorials/
Сайт на WordPress. Можно использовать код существующего плагина Vidtok Video Chat using Tokbox's OpenTok API
Требуется дать возможность двум и более зарегисрированным пользователям сайта общаться чз видео конференцию на странице сайта определённого типа ( custom post type "Session", к примеру).
Пример того, как это опция должна работать можно увидеть на сайте elance.com ( надо зарегистрироваться, слева в сайдбаре будет иконка видео). Грубо говоря, это окно Skype вставленное в web страницу.
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