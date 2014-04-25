Tokbox video conferencing API интеграция

Требуется интегрировать tokbox видеоконференции в заданный сайт используя API, предоставленный tokbox:

http://tokbox.com/opentok/tutorials/

Сайт на WordPress. Можно использовать код существующего плагина Vidtok Video Chat using Tokbox's OpenTok API

http://vidtok.co/

Требуется дать возможность двум и более зарегисрированным пользователям сайта общаться чз видео конференцию на странице сайта определённого типа ( custom post type "Session", к примеру).

Пример того, как это опция должна работать можно увидеть на сайте elance.com ( надо зарегистрироваться, слева в сайдбаре будет иконка видео). Грубо говоря, это окно Skype вставленное в web страницу.