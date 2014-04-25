Доработать административную панель

Нужно оформить вывод списка страниц (инфоблока) в определенном порядке И проконсультировать по кодингу под битрикс
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Информация записывается в текстовые файлы. Необходимо перенести все на SQL с возможностью вывода информации по критериям (парсинг базы). Улучшение дизайна приветствуеться. Оплата вебмани. Возможен гарант.
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