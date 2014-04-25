Расширить возможности(дописать) Wordpress

Добрый день. Задача следующая:

Нужно разработать личный кабинет пользователя в админке, в котором должен присутствовать важный момент:

Приведу пример. человек жмет кнопку поставить(добавить) задачу(сам для себя), вводит в текстовое поле эту задачу, жмет ОК.

После нажатия ОК он больше не может редактировать это поле и запускается таймер отсчета времени.

(факт выполнение задачи контролируется и модерируется администратором сайта в ручную)

и если человек не выполнил задачу, он либо блокируется, либо новую добавить не может.

Этот пример был приведен для того чтобы вы смогли понять всю сложность работ. Будет подробное ТЗ будет. (оно сейчас составляется).

Кто понимает сложность работ и уверен в своих силах пишите.

По сути это будет для сайта коуч тренинга.