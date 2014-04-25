Доделать сайт на 1С битрикс

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки171 просмотр
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Внести правки по сайту, поменять дизайн главной страницы(дизайн нарисован, нужна только верстка), поменять шрифты, исправить неточности в переходах на страницы+ настроить мобильную версию сайта(куплена).

10 лет назад
Victoriya_
Виктория 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
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