Правки в шаблоне Wordpress

Ищу надежного и исполнительного специалиста joomla. Задачи по сайту: https://docs.google.com/document/d/1ubR4AOZB_hRmWO2BduhTFBgh06Jok1e7cLCpitU4tXM/edit?usp=sharing Смотрим внимательно на конкретные задачи PHP. Часть задач, не касающиеся php мы вносим сами. Есть исключения по пунктам, но это обсуждаем в скайпе. Возможны долгосрочные отношения с кандидатам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте промокодов http://kupiposkidke.ru/shops/ необходимо изменить в шаблоне вывод списка интернет магазинов по примеру vk.cc/26RuC7 (добавить буквы, без фильтрации) , чтобы было понятно и удобно листать страницу.
Кусок кода который за это отвечает joxi.ru/2Y9aUxjKTJAkfzeNyUY
Срок - в течение дня, оплата : 500 руб.
Помимо этой задачи для тех, кто разбираетесь в таксономии , кодексе wordpress - могу предложить объемную работу и длит. сотрудничество после выполнения.
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