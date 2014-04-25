Правки в шаблоне Wordpress

На сайте промокодов http://kupiposkidke.ru/shops/ необходимо изменить в шаблоне вывод списка интернет магазинов по примеру vk.cc/26RuC7 (добавить буквы, без фильтрации) , чтобы было понятно и удобно листать страницу.

Кусок кода который за это отвечает joxi.ru/2Y9aUxjKTJAkfzeNyUY

Срок - в течение дня, оплата : 500 руб.

Помимо этой задачи для тех, кто разбираетесь в таксономии , кодексе wordpress - могу предложить объемную работу и длит. сотрудничество после выполнения.