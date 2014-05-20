Скопировать информацию на сайт, поиск, XML парсинг

Приветствую!

1. Необходимо скопировать информацию на наш статистический сайт (html) и добавить поиск по ней. Вот эти данные:

http://www.mdoffice.com.ua/pls/mdoffice/amdotnvd20...

2. На этот же статистический сайт (html) добавлять раздел новости, автоматический XML парсинг и постинг новостей по ключевому слову.

Указывайте пожалуйста цены.