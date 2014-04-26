Сделать анимацию из svg спрайтов

На сайт http://petersk.ru/zabor требуется разработать дизайн, написать и разместить калькулятор для расчета стоимости забора, с выводом сметы и кнопками "отправить расчет на почту" и "распечатать". Примерный макет нарисованный от руки приложен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Нужно сделать анимацию на js из svg спрайтов.
Анимация состоит из 6 сценок с персонажами, для каждой сценки есть отдельный svg файл, разбитый на спрайты, есть полное описание циклов.
Важны сроки: до 24:00 воскресенья
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