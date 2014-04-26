Подправить шаблон Wordpress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок144 просмотра
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Нужно сделать подвал в шаблоне у сайта http://kma-club.com/ так же, как у сайта http://www.le-ka.net/, т.е. исправить ошибку, которая искажает дизайн.

WordPress
10 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
baskserg
Сегрей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
С заданием Сергей справился быстро и качественно. Приятный в общении человек, знающий свое дело. Рекомендую всем как очень квалифицированного специалиста!
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
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