Работа была сделана в оговоренный срок. Заказчик получил текст, исчез, вышел на связь через 4 дня и написал, что проверит после обеда. Но появился только через 18 дней и не отвечает на сообщения!!!!! Работу не оплатил. Не рекомендую сотрудничать.