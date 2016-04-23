anton515

Антон anton515

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
2 балла
8 лет назад
Наполнить лейдинг продающим текстом
Работа была сделана в оговоренный срок. Заказчик получил текст, исчез, вышел на связь через 4 дня и написал, что проверит после обеда. Но появился только через 18 дней и не отвечает на сообщения!!!!! Работу не оплатил. Не рекомендую сотрудничать.
miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поменять футер и главную страницу
Рекомендую Антона как грамотного заказчика, который знает чего хочет и может правильно это объяснить. Рекомендую.
Хороший исполнитель, Рекомендую!
Ответный отзыв
kasyamen
Сергей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать одностраничник.
Работать c таким заказчиком просто приятно - задания формулирует точно и понятно, всегда онлайн, с оплатой - ни каких проблем. Рекомендую всем!
Хороший исполнитель, сделал даже больше чем обговаривалось в задании. Рекомендую.
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать лендинг
Адекватный и надежный заказчик. Рекомендую!
Хороший исполнитель, рекомендую, сделал все точно и в срок.
Ответный отзыв
kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Придумать название интернет магазина
Интересный конкурс, своевременная оплата. Спасибо!
хороший исполнитель. советую
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