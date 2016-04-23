Нужно доработать магазин на Opencart. Новая верстка, прикрутить платежную систему
- Веб-программирование32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить яндекс директ на boxcentr.ru Ваши предложения? будет ли клиент с первого захода на сайт оплачивать?Контекстная реклама12 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика - занятие боксом онлайн. Интересует пути касания с пользователем и конверсия в оплату. Ваши предложения?Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Наполнить лейдинг продающим текстом. Тематика, занятие боксом онлайнПродающие тексты1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать редизайн сайта, добавить новый разделы. Сайт на Bitrix Требуется грамотный и ответственный исполнитель. Проблем с выплатами нетСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер со знанием своего дела, для наполнения новостного сайта по здоровому образу жизни. Сразу нужно будет написать около 50 статей, и каждый день писать по 2-3 статьи. Текст + картинка. Тематика: ЗОЖ, вред алкоголя, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать текст на лейдинг на занятие женским фитнесом онлайн. Нужен очень интересный и в тоже время простой текст для понимания, что именно хотят от клиента. + ежедневно писать статью в группу вк ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно подключить платежную систему на сайт яндекс-касса через e-mail уведомленияВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен web разработчик на сайт городской афиши: из функционала: - размещение мероприятий из админки - размещение акций с бесплатным купоном - покупка бесплатного купона (без платежной системы) - личный кабинет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется сделать редизайн 3 сайтов - сделать 6 лого на разные тематики разных сайтов - придумать и нарисовать 2 лейдингаЛоготипы и Знаки26 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен программист для следующих задач. - Сверстать 3 шт. лейдинг пейдж - сделать сайт городской афиши - сделать 3 копии этого сайта и привязать платежную системуВеб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Вот задачи: 1. Составить название сайта (6 сайтов) - доменное имя. 2. размещение товаров на сайте 1300 шт. - 1 товар примерное 1000 знаков и картинка (копипаст) 3. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разместить товары на сайт. Всего будет около 2000 товаров, за 1 шт цена 10 руб. Текст и картинка. около 1000 знаков в каждом товаре. Все информация есть. Инструкция есть. Нужно соблюдать размер шрифта, ...Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
1. распоковать на хостинге reg.ru сайт, привязать домен, поставить метрику на сайт 2. в xml в файле header.php: в теге () - сделать что бы было название компании ....... ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать верстку на сайте. Сайт самописный на php. Все вопросы в личкуHTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется подключить яндекс метрику, перенести файлы на хостинг и привязать домен.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно подключить платежную систему систему на сайт битрикс. была робокасса. Ваши предложенияВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать пару правок на сайте. Сайт самописный на php - Сверстать новый дизайн сайта - сверстать рассылку - сделать правки в xml - перезалить сайты на один хостинг ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать мелкие правки на сайте, поменять шрифты, сделать выравнивание текста. Движок сайта самописный Так же приветствуются знания программирования для доработки сайта.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется продвинуть коммерческую группу в вк, продажа услуг. Требуется не "накрутить" подписчиков а сделать группу продающей. И далее вести группу.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад