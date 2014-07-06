Кроссбраузерная валидная верстка сайтов.
Предлагаю услуги по кроссбраузерной, адаптивной и валидной верстке.
e-mail: [email protected]
skype: kasyamen
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель, сделал даже больше чем обговаривалось в задании. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать c таким заказчиком просто приятно - задания формулирует точно и понятно, всегда онлайн, с оплатой - ни каких проблем. Рекомендую всем!
$5
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Сергея как исполнительного работника. Заказ был выполнен оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Своевременная оплата. Рекомендую+
$20
10 баллов
9 лет назад
Хороший верстальщик, сделал всё быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем - вежливый и компетентный заказчик.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, все сделал качественно и с срок.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, четкое и ясное тех.задание, всегда на связи и перед работой дает уточняющие разъяснения. Оплату произвел своевременно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$10
10 баллов
10 лет назад
Все сделал в срок и качественно, рекомендую данного верстальщика.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую данного заказчика
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6 отзывов
от $10
от 1 дня
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