kasyamen

Сергей kasyamen

 
31 годУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов.

Предлагаю услуги по кроссбраузерной, адаптивной и валидной верстке.

e-mail: [email protected]

skype: kasyamen

Верстка сайта
Отзывы заказчиков
anton515
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать одностраничник.
Хороший исполнитель, сделал даже больше чем обговаривалось в задании. Рекомендую.
Работать c таким заказчиком просто приятно - задания формулирует точно и понятно, всегда онлайн, с оплатой - ни каких проблем. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
LightKeeper
Белый 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-1)
$5
10 баллов
9 лет назад
Внесение небольших правок на сайт
Рекомендую Сергея как исполнительного работника. Заказ был выполнен оперативно и качественно.
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Своевременная оплата. Рекомендую+
Ответный отзыв
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибки в адаптивной вёрске
Хороший верстальщик, сделал всё быстро и качественно, рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Сергеем - вежливый и компетентный заказчик.
Ответный отзыв
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка страницы контента
Отличный исполнитель, все сделал качественно и с срок.
Замечательный заказчик, четкое и ясное тех.задание, всегда на связи и перед работой дает уточняющие разъяснения. Оплату произвел своевременно и в полном объеме. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
studiotatarenko
Артем 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка шаблона
Все сделал в срок и качественно, рекомендую данного верстальщика.
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую данного заказчика
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов
от $10
от 1 дня
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