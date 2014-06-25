indeol

Сергей Кучеров indeol

 
39 летРоссия/Пятигорск
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копия сайта

    Нужна копия лендинга http://анкета-кредит-онлайн.рф/?utm_source=TARGET2_RET&amp;utm_medium=RU&amp;utm_campaign=na100procentov_ret7&amp;utm_term=ALL_2560

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сделать копию

    Нужна копия сайта, все скрипты должны работать, фото изменить на неузнаваемое, но рекламо привлекательно http://www.letobank.ru/superstavka?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_content=search-premium&amp;utm_campaign=Letobank_Superstavka&amp;utm_term=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%205%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
kasyamen
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Копия сайта
Хорошая постановка задачи и оплата сразу после работы. Рекомендую как адекватного и пунктуального заказчика!
Все супер. Работа выполнена очень качественно и в срок. Лучшее соотношение цена качество на данном сайте!!!!
Ответный отзыв