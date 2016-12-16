Наполнить лейдинг продающим текстом

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Закрыт10 заявок229 просмотров

Наполнить лейдинг продающим текстом. Тематика, занятие боксом онлайн

8 лет назад
anton515
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа была сделана в оговоренный срок. Заказчик получил текст, исчез, вышел на связь через 4 дня и написал, что проверит после обеда. Но появился только через 18 дней и не отвечает на сообщения!!!!! Работу не оплатил. Не рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
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