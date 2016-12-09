Копирайтер

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Закрыт16 заявок807 просмотров

Здравствуйте необходимо наполнить сайт . 22 страницы по 3000 символов продающего текста с ключами,300 -400 страниц описания и новости на последок ,дачная тематика. ваша цена?

8 лет назад
dachnye-reshenia
Иванов 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров