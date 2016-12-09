Ищем опытного копирайтера и дизайнера для создания Landing Page. Необходимо хорошее знание американского английского. В идеале с опытом проживания в США. Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ...
Копирайтер
Здравствуйте необходимо наполнить сайт . 22 страницы по 3000 символов продающего текста с ключами,300 -400 страниц описания и новости на последок ,дачная тематика. ваша цена?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем опытного копирайтера и дизайнера для создания Landing Page. Необходимо хорошее знание американского английского. В идеале с опытом проживания в США. Продукт: сервис по экспресс аналитике эффективности рекламных кампаний в Adwords. ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Продающий текст на русском языке для размещения на сайте и на буклете. Объемом - 1/2 листа А4. Информацию о продукции предоставим по требованию.Продающие тексты12 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт в разработке demo.palmer-llc.kz Нужно ознакомиться и поработать по тексту Впервую очередь нужен текст "приветствие" на главную страницу Прошу указать цену и сроки, к заявке прикрепляйте примеры работПродающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна действительно продающая статья ЦА Мужчины 30+ Владельцы бизнеса, предприниматели, руководители. Нужно Предложить услуги: комплексное продвижение разработки landing page и контекстная реклама - Статью будем рекламировать через Фейсбук, ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Нужно написать хороший текст по привлечению людей в инстаграмме. Тема: установлю кнопку "связаться". Описание: Мало звонков, нет продаж? Тогда тебе к нам! Новогодняя акция, установи себе кнопку ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на котором 15 разделов, для каждого раздела нужно написать текст объёмом 2000 символов, всего получается 15 текстов каждый по 2000 символов. Нужно быстро и качественно, желательно с примерами текста в области IT(веб-студия.) Просьба ...Продающие тексты13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо 1.5 листа A4 продающего текста с описанием вещи на английском языке. товар - ночная лампочка. Всю документацию / фичи предоставлюПродающие тексты6 заявокЗакрыт8 лет назад