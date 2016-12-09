Копирайтер. Продающие тексты на лендинг

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Закрыт3 заявки217 просмотров

Нужно совместно со мной сделать продающий текст для лендинга.

Желательно те люди которые хотя бы не много понимают про сайты и лендинги

Созваниваемся в скайпе и начинаем вместе делать текст, я точно знаю свою ЦА, но у вас как у копирайтера словарный запас больше чем у меня + свои идеи кидаете. 

На все потратиться примерно от 2х-4х часов (в зависимости от вас, как быстро вы поймете нашу тему)

Жду цены кто готов сделать, чем раньше тем лучше. Мой скайп смотрите в ЛС и добавляйтесь.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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