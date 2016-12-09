Копирайтер. Продающие тексты на лендинг

Нужно совместно со мной сделать продающий текст для лендинга.

Желательно те люди которые хотя бы не много понимают про сайты и лендинги

Созваниваемся в скайпе и начинаем вместе делать текст, я точно знаю свою ЦА, но у вас как у копирайтера словарный запас больше чем у меня + свои идеи кидаете.

На все потратиться примерно от 2х-4х часов (в зависимости от вас, как быстро вы поймете нашу тему)

Жду цены кто готов сделать, чем раньше тем лучше. Мой скайп смотрите в ЛС и добавляйтесь.