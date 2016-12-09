Продающие тексты на английском 1000 шт.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу исполнителей для написания англоязычных текстов на посадочные страницы наших сервисов.

Тематика: Essay, Custom writings service.

Нужны качественные продающие тексты.

Объем работы огромный, поэтому выберу несколько исполнителей.

От вас требуется высокий уровень письменного английского и понимание seo-копирайтинга.

Пожалуйста, напишите в заявке коротко о вашем опыте/уровне и оставьте скайп для быстрой коммуникации.

Необходимо будет сделать тестовое задание небольшое. Для оно будет одинаковое.

После этого я здесь выбираю вас исполнителем и мы начинаем работу.

Очень жду тебя, талантливый копирайтер :)