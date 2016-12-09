Продающие тексты на английском 1000 шт.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт9 заявок389 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу исполнителей для написания англоязычных текстов на посадочные страницы наших сервисов. 

Тематика: Essay, Custom writings service. 

Нужны качественные продающие тексты. 

Объем работы огромный, поэтому выберу несколько исполнителей.

От вас требуется высокий уровень письменного английского и понимание seo-копирайтинга. 

Пожалуйста, напишите в заявке коротко о вашем опыте/уровне и оставьте скайп для быстрой коммуникации. 

Необходимо будет сделать тестовое задание небольшое. Для оно будет одинаковое. 

После этого я здесь выбираю вас исполнителем и мы начинаем работу. 

Очень жду тебя, талантливый копирайтер :) 

8 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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