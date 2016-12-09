Написать продающие тексты для инвестиционного проекта

Задача написать завлекающие и побуждающие к инвестированию тексты, для инвестиционного проекта. Тексты будут использоваться для создания постов в социальных сетях, рекламных баннерах и видеороликах. Важное замечание: тексты нужны для реальных людей, а не для сео ботов. Большим плюсом будет оригинальность и грамотность исполнения, а так же понимание того, что такое нейросеть. Все тексты необходимо придумать ориентируясь на информацию, что уже есть на лендинге (адрес лендинга прикреплен файлом).