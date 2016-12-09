Продающее письмо для спам рассылки

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Закрыт9 заявок190 просмотров

Нужно написать продающее письмо для спам рассылки. 

Количество символов думаю 2-тыс хватит. 

Цена и сроки напишите.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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