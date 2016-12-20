Продающие тексты с УТП для лендинга

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Завершен4 заявки200 просмотров

Обязателен подобный опыт 

Нужно чтобы вы предложили для лендинга  тексты для экранов, а после разумеется их выполнили. 

придумать 7 экранов с заголовками и под эти 7 экранов написать одно утп в шапку и продающие тексты

Тематика автострахование

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Отличное сотрудничество, обратимся еще!!!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
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