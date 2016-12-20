Продающие тексты с УТП для лендинга

Обязателен подобный опыт

Нужно чтобы вы предложили для лендинга тексты для экранов, а после разумеется их выполнили.

придумать 7 экранов с заголовками и под эти 7 экранов написать одно утп в шапку и продающие тексты

Тематика автострахование