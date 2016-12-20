Нужно написать продающее письмо для спам рассылки. Количество символов думаю 2-тыс хватит. Цена и сроки напишите.
Продающие тексты с УТП для лендинга
Обязателен подобный опыт
Нужно чтобы вы предложили для лендинга тексты для экранов, а после разумеется их выполнили.
придумать 7 экранов с заголовками и под эти 7 экранов написать одно утп в шапку и продающие тексты
Тематика автострахование
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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