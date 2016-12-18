Рекламный пост для instagram

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен5 заявок289 просмотров

Нужно написать рекламный, продающий текст для рекламирования товара в instagram.

8 лет назад
webgadget
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Заказ выполнен быстро и четко по моим требованиям. Рекомендую как грамотного специалиста в написании текстов! Продолжаем работать. Спасибо!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
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