Доработка для программиста на Dle

Веб-программированиеЗавершен5 заявок218 просмотров
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Надо сделать чтобы после добавления новости через 2 часа добавляло единоразово рандомно от +673 до +1719 просмотра, Чтобы во всех новостях одинаковые цифры не были. Примерно такой алгоритм надо придумать. Важно! Один раз добавило и все! Дальше счетчик честный.

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10 лет назад
sergzhe
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_crow
Корбин 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$10
1 день
Хороший программист, сделал все качественно, человек с душой подходит к работе
Договариваясь с Сергеем рекомендую обговорить все аспекты, прежде чем приступить к работе.
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