Доработка для программиста на Dle

Надо сделать чтобы после добавления новости через 2 часа добавляло единоразово рандомно от +673 до +1719 просмотра, Чтобы во всех новостях одинаковые цифры не были. Примерно такой алгоритм надо придумать. Важно! Один раз добавило и все! Дальше счетчик честный.

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