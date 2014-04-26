Javascript на DLE

В общем есть сайт на DLE

http://okru.ru

там есть функция размещения объявления…

так же там есть функция быстрого редактирования и сохранения (без перезагрузки страницы)

надо сделать простой яваскрипт который «нажимает» с определенной переодичностью на все кнопки быстрое редактирование по очереди и сохраняет их (например их может быть от 2 до 10 объявлений)

ПРИЧЕМ желательно сделать в одну строку, чтобы можно было запустить его прямо через строку браузера…