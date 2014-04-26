Javascript на DLE

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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В общем есть сайт на DLE

http://okru.ru

там есть функция размещения объявления…

так же там есть функция быстрого редактирования и сохранения (без перезагрузки страницы)

надо сделать простой яваскрипт который «нажимает» с определенной переодичностью на все кнопки быстрое редактирование по очереди и сохраняет их (например их может быть от 2 до 10 объявлений)

ПРИЧЕМ желательно сделать в одну строку, чтобы можно было запустить его прямо через строку браузера…

Javascript
10 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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