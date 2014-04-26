Javascript на DLE

Необходимо доработать под "нужды" модуль поиск, создать отбор по необходимым категориям, поиск строго по заданным категориям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем есть сайт на DLE
там есть функция размещения объявления…
так же там есть функция быстрого редактирования и сохранения (без перезагрузки страницы)
надо сделать простой яваскрипт который «нажимает» с определенной переодичностью на все кнопки быстрое редактирование по очереди и сохраняет их (например их может быть от 2 до 10 объявлений)
ПРИЧЕМ желательно сделать в одну строку, чтобы можно было запустить его прямо через строку браузера…
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