Подредактировать шаблон для Wordpress

Всем привет!

Есть шаблон для wordpress 3.9, оптимизированный (вроде как) для мобильных устройств.

Нужно сделать 2 вещи:

1. исправить баг. Горизонтальное меню отображается некорректно. То есть если сделать несколько страниц дочерними к одной общей, то эта связка должна работать, как выпадающее меню. Но она не работает, а на виду вываливаются все страницы, ничего никуда не вложено, вываливается все подряд. Нужно, чтобы нормально работало и с компьютера и с мобильных устройств.

2. и второе- добавить отображение фото автора статьи рядом с ее названием (слева), как на главной странице (там где анонсы), так и непосредственно внутри самих статей. Аватарки загружаются в момент регистрации, которая реализована плагином WP User Frontend Pro. Вот схемка http://i016.radikal.ru/1404/e2/390e319959b7.jpg

По этому пункту обязательно составить список файлов, которые пришлось редактировать.

Стоимость приблизительная 500-700 руб. ведь по сути по первому пункту подправить немного, а по второму - сделать вызов нужной функции в нужном месте, просто заниматься этим времени нет совсем. Спасибо!!