Подредактировать шаблон для Wordpress

Требуется программа для упрощения просмотра рекламы на зарубежных буксах. Букс реализованы на 2 движках clixten.info zapbux.com В программе должно присутствовать следующие функции: 1. Автоматический вход в аккаунт 2. Переход на страницу просмотра рекламы 3. Автоматический переход по рекламе Тут есть нюанс, что бы ...
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Всем привет!
Есть шаблон для wordpress 3.9, оптимизированный (вроде как) для мобильных устройств.
Нужно сделать 2 вещи:
1. исправить баг. Горизонтальное меню отображается некорректно. То есть если сделать несколько страниц дочерними к одной общей, то эта связка должна работать, как выпадающее меню. Но она не работает, а на виду вываливаются все страницы, ничего никуда не вложено, вываливается все подряд. Нужно, чтобы нормально работало и с компьютера и с мобильных устройств.
2. и второе- добавить отображение фото автора статьи рядом с ее названием (слева), как на главной странице (там где анонсы), так и непосредственно внутри самих статей. Аватарки загружаются в момент регистрации, которая реализована плагином WP User Frontend Pro. Вот схемка http://i016.radikal.ru/1404/e2/390e319959b7.jpg
По этому пункту обязательно составить список файлов, которые пришлось редактировать.
Стоимость приблизительная 500-700 руб. ведь по сути по первому пункту подправить немного, а по второму - сделать вызов нужной функции в нужном месте, просто заниматься этим времени нет совсем. Спасибо!!
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