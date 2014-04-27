Модернизация парсера Perl

Необходимо максимально качественно, быстро и безболезненно обновить движок для действующего магазина http://happy-panda.com.ua/ до последней актуальной версии 1.6. В связи с этим становится ребром вопрос по дизайну - на локальном сайте проверяли, нынешний дизайн разрывает. Т.е. необходимо ...
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Требуется модернизировать парсер e-mail на Perl.
Парсер должен собирать mail адреса с сайтов
Бюджет на модернизацию 3500 рублей.
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