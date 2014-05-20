Несколько небольших скриптов для сайта

Доброго времени суток ув. веблансеры. Надо написать несколько скриптов для сайта.

Первый скрипт - вот такая доска (пример можно посмотреть в любом разделе)

http://takefriend.ru/ru/etc/home

надо добавить так же проверку правильности воода ссылок. Написать скрипт, что бы я его смог отредактировать по разные соц.сети, типо скайпа, ютуба и т.п.

Второй скрипт должен через заданное время опрашивать группу вконтакте и фейсбуке, получать из них кол-во подписчиков/лайков/постов и выводить эту информацию на страницу. API использовать не нужно — получать данные путем парсинга. Было бы хорошо еще добавить форму для подачи заявки, где вводишь ссылку на свою группу и там тебе показывает статистику.

Вот вроде все. Деньгами не обижу, главное, качественная работа. Скрипты желательно после установки на сайт - добавить в архив. Что бы если что - смог восстановить. Бюджет - 50$. Думаю больше это не будет стоить. Хотя готов рассмотреть все предложения. Подробности в лс.

Был бы рад, если бы было написано с помощью AJAX, чтобы не перезагружать страницу каждый раз в всех случаях.