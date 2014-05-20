Несколько небольших скриптов для сайта

Работа по интеграции API на сайт автозапчастей ap24.by Для полноценной работы магазина автозапчастей, необходимо призвести интеграцию каталога TecDoc по API. API - http://www.crosslist.by/crosslist-api-documentation/ Более подробно по ссылке. Прошу указывать сроки и стоимость! https://docs.google.com/document/d/1nKjjZ01sq1hcV3zOL_DId3ExvuE-1prEJ1N_l_j9Ovo/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток ув. веблансеры. Надо написать несколько скриптов для сайта.
Первый скрипт - вот такая доска (пример можно посмотреть в любом разделе)
http://takefriend.ru/ru/etc/home
надо добавить так же проверку правильности воода ссылок. Написать скрипт, что бы я его смог отредактировать по разные соц.сети, типо скайпа, ютуба и т.п.
Второй скрипт должен через заданное время опрашивать группу вконтакте и фейсбуке, получать из них кол-во подписчиков/лайков/постов и выводить эту информацию на страницу. API использовать не нужно — получать данные путем парсинга. Было бы хорошо еще добавить форму для подачи заявки, где вводишь ссылку на свою группу и там тебе показывает статистику.
Вот вроде все. Деньгами не обижу, главное, качественная работа. Скрипты желательно после установки на сайт - добавить в архив. Что бы если что - смог восстановить. Бюджет - 50$. Думаю больше это не будет стоить. Хотя готов рассмотреть все предложения. Подробности в лс.
Был бы рад, если бы было написано с помощью AJAX, чтобы не перезагружать страницу каждый раз в всех случаях.
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