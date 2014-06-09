Сделать парсер для контента на сайт

$40
Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Сделать парсер для перевода текстов и метатегов с картинками с сайта compulog.ru/ на сделанный клон

joomla сайта/

материалов около 1500 / URL оставить, что бы Яндекс ничего не заметил/

10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
10 лет назад
$40
5 дней
Александр сделал все грамотно, подошел к заданию ответственно. Держит слово/ Будем дальше работать/ Рекомендую.
Все отлично.Сотрудничаем дальше
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