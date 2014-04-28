Сделать простой сервис по обработке данных

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Требуется программист с опытом и знаниями php и mysql. Также умением адаптировать базу под большие массивы данных (700 000 записей в таблице и 10 заполненных столбцов - данные: числа и текст до 500 символов).
Задача:
Загрузка данных в базу и подсчеты:
1) Загрузка эксель таблицы (можно csv) с 6 полями
ключ1_текстовый;ключ2_текстовый;число1;число2;число3;число4
уникальным id будет считаться связка ключ1-ключ2, в свою очередь по отдельности ключ1 или ключ2 не уникальны
при загрузки числа (число1 ..2 ..3 ..4) могут отсутствовать, тогда поле остается пустое или -1. Данные загружаются в базу mysql.
2) Возможно дозагрузка данных - обновление числовых показателей.
Т.е. файл тот же ключ1-ключ2, но с указанными числами число1 число2 число3 (или измененными данными) и я загружаю заново, тут по связке ключ1-ключ2 просто обновляем поля с числами на те, что указаны в загружаемой таблице. Ну а чего нету, то добавляем как новое.
Если число1 или 3 или 2 или 4 пустое, то не обновляем его позицию-число, а перезаписываем только в случае если данные есть.
Т.е. на шаге 1 и 2 просто импорт данных в базу через таблицу эксель и если в базе данные mysql уже есть связка ключ1-ключ2, то обновляем их показатели (числовые поля), если данных нету то просто добавляем их.
3) Выгрузка данных из базы mysql по фильтру - 1) С отсутствующими данные (число1 или 2 или 3 или 4) + все данные базы полностью
4) Кнопка "Подсчет показателей" при нажатии на нее, с окном подтверждением, начинается подсчет числовых данных (которые есть) и их запись в отдельное поле. Там мы просто число 1 делим на число 2, умножаем на число 3 и записываем отдельно.
5) Возможность авторизации по паролю - 2 типа; админ и пользователь.
Админу доступны функции загрузки\выгрузки эксель и кнопка пересчет, пользователю эти функции не доступны.
Интерфейс работы с данными (каталог):
6) Вывод и сортировка (по числу3 и по числу4) данных с группировкой по ключу2 (1 группа = 1 ключ2)
7) Возможность группы добавлять в рубрики (разделы) и вывод по рубрикам (рубрика 1, рубрика 2, рубрика 3...)
8) Работа с группой - добавление новых данных в группу (по ключу2), изменение ключа1 и чисел1 ..2 ..3 4.. в ручную по одному, + удаление позиции.
Описал как то сложно, но на самом деле тут все просто в реализации, сам просто программист, но времени нет сделать это.
Интерфейс простой - изображен на картинке во вложении.
Скрипт должен работать из подпапки (не из корня сайта) и таблицы которые не пересекается с движками (чтобы легко его интегрировать в любой сайт и работать строго в своей зоне - папке и таблице).
Укажите сроки и приблизительную цену, а также ваш опыт.
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