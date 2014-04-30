Вёрстка карточки товара VM2

Необходимо исправить ошибку в работе корзины в интернет-магазине. Во всплывающем окошке, считающем количество и общую стоимость товаров, ошибочно выводятся первые цифры артикула. Нужно вывести общую стоимость товаров. Сайт на hostcms.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на joomla 2.5 + Virtuemart 2, необходимо доделать вёрстку карточки товара.
Страница товара:
http://vivart.by/catalog/mebel/po-razmeram/menee-65-sm/acquisto-600.html
Дизайн-макет во вложении.
Детали обсудим с исполнителем.
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