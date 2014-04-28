JavaScript парсер + определение user agent

Есть образец.Что он делает и что собирает+ то что должно быть на выходе можно будет увидеть.Нужен точно такой или аналогичный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима реализация js приложения, которое будет встраиваться на сайт и определять устройство. В случае, если устройство мобильное, необходимо выполнить следующий алгоритм:
1. Загрузить html код страницы в переменную.
2. Распарсить страницу.
3. Выгрузить необходимую часть динамического контента.
4. Подставить в html страницу, сверстанную для мобильных устройств (верстка будет предоставлена)
5. Выдать мобильную версию с динамическим контентом основной страницы пользователю.
В будущем необходима реализация фреймворка для быстрого создания мобильных версий сайтов по вышеуказанному алгоритму, т.е. обеспечим постоянными заказами по этой тематике.
Сайт: http://goo.gl/nzEQiM
Пример работы похожего скрипта: http://goo.gl/sNct7I (заходить с мобильного устройства)
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