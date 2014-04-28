JavaScript парсер + определение user agent

$250
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок299 просмотров
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Необходима реализация js приложения, которое будет встраиваться на сайт и определять устройство. В случае, если устройство мобильное, необходимо выполнить следующий алгоритм:

1. Загрузить html код страницы в переменную.

2. Распарсить страницу.

3. Выгрузить необходимую часть динамического контента.

4. Подставить в html страницу, сверстанную для мобильных устройств (верстка будет предоставлена)

5. Выдать мобильную версию с динамическим контентом основной страницы пользователю.

В будущем необходима реализация фреймворка для быстрого создания мобильных версий сайтов по вышеуказанному алгоритму, т.е. обеспечим постоянными заказами по этой тематике.

Сайт: http://goo.gl/nzEQiM

Пример работы похожего скрипта: http://goo.gl/sNct7I (заходить с мобильного устройства)

Javascript
10 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Fer0x
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$250
21 день
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