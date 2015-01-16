Нужен баннер

Для этого сайта: http://orionstudio.net/ Нужно 9 баннеров. В заявках сразу указывайте стоимость. Выберу по соотношению цена, качество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании, которая занимается производством кухонь
Компания http://anova.kiev.ua/
220*800 (вертикальный)
месседж:
"від 6000 грн. за м.п. кухні з дерев'яним фасадом та фурнитурою blum"
банер будет размещаться слева от статьи
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