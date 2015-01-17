Макет формы оплат для сайта

$6
БаннерыЗавершен7 заявок199 просмотров
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Добрый день!

Требуется сделать макет формы оплат для сайт - форма для суммы, несколько значков платежных систем и кнопка Оплатить!

Более подробно выбранному исполнителю!

Оплата - 400wmr

9 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nikitok951
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$6
1 день
все ок!
Все хорошо, было приятно поработать.
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