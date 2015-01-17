Макет формы оплат для сайта

Добрый день! Нужен дизайн + маркетинговый текст. Вот для это сайта http://www.mnepu.ru/ Нужна красочная плашка, как тут http://joxi.ru/Y2LqPj3IxkEMA6 И окно, которое будет открываться при нажатии на плашку (но техническая часть вам не нужна) Суть вот в чем: каждый посетитель, который ...