Макет формы оплат для сайта

4. Не принимаются рекламные материалы (баннеры) с отключенным контекстным меню, не позволяющие остановить анимацию. В своих требованиях к рекламным материалам по многим вопросам мы придерживаемся схожей позиции с требованиями Яндекса, поэтому рекомендуем ознакомиться со следующей ...
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Добрый день!
Требуется сделать макет формы оплат для сайт - форма для суммы, несколько значков платежных систем и кнопка Оплатить!
Более подробно выбранному исполнителю!
Оплата - 400wmr
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