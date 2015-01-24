Нужно нарисовать 3 баннера для сайта

в баннере будет содержаться клубный шар (крутящийся), который будет как-то переливаться и пронизываться лучами светомузыки. также будет несколько надписей, с какой-нибудь анимацией. важно чтобы эти надписи не сливались с фоном. подробности в скайпе. бюджет 1000 ...