Нужно нарисовать 3 баннера для сайта

БаннерыЗавершен37 заявок318 просмотров
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Тестовая версия сайта http://ozonsafety.biz-s.com.ua/

Для каждого раздела нужен баннер ( по типу тех, что есть сейчас на сайте):

1 баннер - рабочие перчатки

2 баннер - защитные очки

3 баннер - спецобувь

Что должно быть на баннере - товар с разделов + текстовая информация.

Баннеры должны гармонировать с общим дизайном сайта.

Предлагайте вашу цену за работу и срок выполнения.

"Космические" стоимости прошу не предлагать.

9 лет назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$30
2 дня
Все отлично. рекомендую!
Яна великолепный заказчик, с которым приятно работать. Четкое ТЗ, оплата быстрая и своевременная.
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