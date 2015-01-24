Нужно нарисовать 3 баннера для сайта

Необходимо создать 3 баннера с рекламой акции. Примеры во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тестовая версия сайта http://ozonsafety.biz-s.com.ua/
Для каждого раздела нужен баннер ( по типу тех, что есть сейчас на сайте):
1 баннер - рабочие перчатки
2 баннер - защитные очки
3 баннер - спецобувь
Что должно быть на баннере - товар с разделов + текстовая информация.
Баннеры должны гармонировать с общим дизайном сайта.
Предлагайте вашу цену за работу и срок выполнения.
"Космические" стоимости прошу не предлагать.
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