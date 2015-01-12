Обработать 100 фото

БаннерыЗакрыт27 заявок322 просмотра
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Ищем исполнителя для обработки фото.

Примеры объема работы (до и после) - http://prntscr.com/5sd3u1

т.е. нужно с реальной фотографии убрать все лишнее и откорректировать цвет.

Общий объем фото - около 100 единиц

Указывайте, пожалуйста, стоимость обработки 1ой фото.

9 лет назад
ipevgeny
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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