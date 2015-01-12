Обработать 100 фото

Создать дизай background для сайта http://vetatlas.ru Торговой марки http://sheba.ru/
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Ищем исполнителя для обработки фото.
Примеры объема работы (до и после) - http://prntscr.com/5sd3u1
т.е. нужно с реальной фотографии убрать все лишнее и откорректировать цвет.
Общий объем фото - около 100 единиц
Указывайте, пожалуйста, стоимость обработки 1ой фото.
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