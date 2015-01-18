Сделать boх картинку

БаннерыЗавершен25 заявок285 просмотров
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Необходимо сделать коробку как в примере http://vk.cc/3m8VoL

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9 лет назад
krbl
38 летАргентина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sseenn
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличная и быстрая работа. Сделано все согласно ТЗ и даже лучше. Рекомендую)
Андрей замечательный заказчик! Подробное ТЗ,мгновенная проверка работы как и оплата труда.Рекомендую! Буду очень рад сотрудничеству в дальнейшем.
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