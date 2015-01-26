Баннеры для сайта.

БаннерыЗавершен27 заявок531 просмотр
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Необходимо нарисовать 3 группы баннеров для сайта www.a-mnt.ru. Банныре должны отвечать тематике и стилистике сайта и вписываться в сайт гармонично)

1 группа - Баннеры спец предложения http://clip2net.com/s/3abeRdJ : 3 Баннера ( размер 686х203) Слоган (

1 Акция. При покупке ip камер hikvision DS-2CD2432F-IW, DS-2CD2032-I, DS-2CD2512F-IS Монтаж 15% со скидкой 15%.

2 Выезд инженера на осмотр объекта за 24 часа. 3. Годовое обслуживание систем видеонаблюдения со скидкой 15%.

2 группа - Слайдшоу в шапке http://clip2net.com/s/3abeqgn : 3 Баннера (767х216) Слоган (1 Мы решаем задачи. 2 Время готовых решений. 3. Индивидуальный подход )

3 группа - Баннер модуля монтажа http://clip2net.com/s/3abfdTk : 1 Баннер (500 х 717) Слоган (Профессиональная установка за 1 день)

9 лет назад
pepbbs
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sseenn
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
9 лет назад
$40
2 дня
Работали с Владимиром первый раз. По результатам взаимодействия осталось только положительное впечатление. Владимир всегда оставался на связи и, что очень важно, слышал нас, как заказчика. Работа выполнена качественно и в срок. Оценка 5+.
Замечательный заказчик!Подробно составленное ТЗ позволило легко понять что хочет Юрий. Оперативная проверка работы,а также мгновенная оплата проекта-только закрепила положительные впечатления о данном человеке.Рекомендую! И с радостью поработаю в дальнейшем над новым проектом от данного заказчика.
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