Баннер (анимация)

Требуется баннер анимированный. Размер 847х627. формат gif

Тематика: ремонт складской техники.

Подробное описание (требуемый текст на баннере, стиль сайта) выбранному исполнителю.

Оплата WMR по факту выполнения работы. Не устраивают варианты оплаты — не тратим время мое и Ваше.

Срок выполнения и стоимость указываем в заявке. В лс заявки не принимаются.