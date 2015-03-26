разработать 4 макета на банер размер 3.20х3.55(1шт) и 3.00х2.50(3шт) стилистика volkswagen
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта dlya-kamina.ru
Нужен баннер для интерактивного дизайн-конструктора (такого же): http://real-flame.ru/des/index.php
Т.е. смогут подобрать отдельно топку к облицовке.
Размещён будет под корзиной: http://prntscr.com/5fwz57
Надо чтоб органично смотрелся и был заметен.
Надпись «Конструктор электрокаминов»
На картинке: топка "+" обрамление "=" и задумчивая девушка со знаком вопроса.
Возможно на заднем плане разные электрокамины — на ваше усмотрение дальше. Главное, чтоб аккуратно, органично и симпатично выглядело.
Ширина, такая же как и у остальных баннеров. Высота — не больше чем ширина, лучше меньше, чтоб не квадрат был
Ваши предложения по цене и срокам?
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