Баннер

БаннерыЗавершен16 заявок385 просмотров
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Для сайта dlya-kamina.ru

Нужен баннер для интерактивного дизайн-конструктора (такого же): http://real-flame.ru/des/index.php

Т.е. смогут подобрать отдельно топку к облицовке.

Размещён будет под корзиной: http://prntscr.com/5fwz57

Надо чтоб органично смотрелся и был заметен.

Надпись «Конструктор электрокаминов»

На картинке: топка "+" обрамление "=" и задумчивая девушка со знаком вопроса.

Возможно на заднем плане разные электрокамины — на ваше усмотрение дальше. Главное, чтоб аккуратно, органично и симпатично выглядело.

Ширина, такая же как и у остальных баннеров. Высота — не больше чем ширина, лучше меньше, чтоб не квадрат был

Ваши предложения по цене и срокам?

9 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$7
1 день
Оперативно выполнена поставленная задача
Все хорошо. Сотрудничеством доволен.
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