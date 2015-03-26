Для сайта dlya-kamina.ru

Нужен баннер для интерактивного дизайн-конструктора (такого же): http://real-flame.ru/des/index.php

Т.е. смогут подобрать отдельно топку к облицовке.

Размещён будет под корзиной: http://prntscr.com/5fwz57

Надо чтоб органично смотрелся и был заметен.

Надпись «Конструктор электрокаминов»

На картинке: топка "+" обрамление "=" и задумчивая девушка со знаком вопроса.

Возможно на заднем плане разные электрокамины — на ваше усмотрение дальше. Главное, чтоб аккуратно, органично и симпатично выглядело.

Ширина, такая же как и у остальных баннеров. Высота — не больше чем ширина, лучше меньше, чтоб не квадрат был

Ваши предложения по цене и срокам?