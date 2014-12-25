Нужно создать 2 красивых, запоминающихся баннера

Нужно нарисовать баннер вот такой http://joxi.ru/EA4pGVxUw9a6Ab один в один только под стиль сайта http://victoriasecretshop.ru/ Баннер нужно нарисовать , что бы кнопки на баннере потом сверстали.Кнопку "Получить бонус" что бы потом можно было сверстать и поле для ...