5 анимированных кнопок "Купить"

Приветствую.

Вот пример мигающей кнопки - https://dl.dropboxusercontent.com/u/51559116/3.gif

Нужно скопировать эту кнопку и сделать ещё 4 подобных ярких анимированных кнопки для тизера размером 200*200 с надписью "Купить за 1750".

Желательно в .psd формате. Обязательно, чтобы можно было редактировать текст.